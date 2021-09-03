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Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi - Son Dakika

Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi

03.09.2021 09:58
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi, System.String[]

Son dakika habere göre Adana'da işten eve dönerken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden dolmuş sürücüsünün ölüm anını balkonda bekleyen oğlunun anbean gördüğü ortaya çıktı.

Adana'da işten eve dönerken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden dolmuş sürücüsünün ölüm anını balkonda bekleyen oğlunun anbean gördüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra geride okuyan 3 çocuk ve gözü yaşlı bir eş kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel toplu taşıma otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş sürücüsü Rüstem Bakır'a (46) çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Bakır'a çarpan otobüsün kamerasının yanı sıra iş yerlerinin kamerasının da kaza anına anbean görüntülediği ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Bakır'dan geriye ise gözü yaşlı eşi Yasemin çocukları Mertcan (14) Merve (16) ve Mürüvvet (18) kaldı. Kaza günü de oğlu Mertcan Bakır'ı ağabeyi İsa Bakır'ın iş yerinden alan Rüstem Bakır'ın evin önüne geldikten sonra oğlunu eve gönderip bir arkadaşına uğradıktan sonra geleceğini söylediği bu nedenle oğlu Mertcan ile eşi Yasemin Bakır'ın onu balkonda beklediği kaza anına şahit oldukları ortaya çıktı. Bakır'ın karşıdan karşıya geçerken dolmuşun çarpma anına gören oğlu halen o psikolojiyi üzerinden atamadı. Kaza yerine yardıma ilk koşanda kızı Merve Bakır olduğu öğrenildi. Mertcan Bakır, babasıyla eve geldiğini ancak babasının bir arkadaşına bakmaya gittiğini kendisinin eve geldiğini annesinin babasını sorduğunu belirterek, "Ben de babama bakmak için balkona çıkmıştım o sırada bir dolmuş geldi babama çarptı. Babam önce cama vurdu sonra yere düştü. Babam daha sonra öldü" dedi.

Ağabey İsa Bakır ise kardeşinin dolmuş sürücülüğü yaparak ayakta durmaya çalıştığını ancak kaza sonrası hayatını kaybedince geride 3 çocuk ve bir eş bıraktığını ifade ederek, "Kaza çocuğun ve eşinin gözü önünde olduğu hala psikolojileri bozuk. Bu çocukların 3'ü de okuyor. Bu çocuklara yardım yapılması bizi çok sevindirir" dedi.

Aile ayakta kalabilmek için SGK'ya giderek emeklilik işlemleri başlattı. 2 ay sonra bin 700 lira emekli maaşı bağlanmasına karar verildi. Ancak sadece ailenin oturduğu evin aylık kirası bin 200 lira ve 3 çocuk da okula gidiyor.

Bu arada, kaza yerine gelen trafik polisinin, yaptığı incelemede toplu taşıma aracının kavşağa yaklaşırken yayaya yol vermediği ve kendi şeridinde olmadığı yönünde rapor tuttuğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine de kasis yapıldığı görüldü. - ADANA

Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi
Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi

Şehir Hastanesi, Çukurova, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Babasını beklerken ölümünü izledi - Son Dakika


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