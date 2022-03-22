Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi

22.03.2022 16:51
Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber: Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanık C.C. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki aile bireyleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada mütalaasını açıklayan savcının, sanığın "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sağlık memuru C.A.C. ile eşi hemşire E.C. arasında 3 Ağustos 2021'de tartışma çıkmıştı. Çiftin kızları C.C, gece ayrı odada uyuyan babasını bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis tarafından gözaltına alınan C.C. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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