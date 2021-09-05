Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık - Son Dakika

3 Eylül gecesi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde pompalı tüfek sesiyle dışarı çıkan mahalleli, bir kişinin kaçtığını, Cihan Ören'in ise evinin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını, babası Abdulvahap Öner'in de başından yaralandığını gördü.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP BABASINI YARALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cihan Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan Abdulvahap Öner ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Abdulvahap Öner, cezaevinden çıktıktan sonra aynı evde birlikte yaşamaya başladıkları oğlu Kahraman Öner'in saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. İki katlı evde yapılan aramada, çok sayıda içki şişesi ve Cihan Ören'e ait olduğu belirlenen kopmuş bir parmak bulundu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Kahraman Ören, kısa süre sonra aynı mahalledeki başka bir sokakta kıyafet değiştirirken polis ekiplerince yakalandı.

İÇKİ İÇERKEN TARTIŞMIŞLAR

Emniyete götürülerek sorgulanan Ören, evin üst katında kardeşi ile içki içtiklerini ve daha sonra tartıştıklarını söyledi. Ören, kardeşinin bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ateş ettiğini belirtti. Silah sesini duyarak üst kata çıkan baba Abdulvahap Ören'i ise tüfeğin dipçiği ile başından yaraladığını söyleyen Ören, cinayeti işlediği tüfeği ise olayın hemen ardından kaçarken attığını anlattı. Kahraman Ören, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.