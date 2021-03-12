Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika

Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

12.03.2021 21:52

Son dakika haberleri: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Konteynerde yaşayan yaşlı adamın cesedini kızı buldu Antalya'da 70 yaşındaki adam, inşaatların arasında kaldığı tek odalı konteynerde ölü bulundu.

Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

Konteynerde yaşayan yaşlı adamın cesedini kızı buldu

ANTALYA - Antalya'da 70 yaşındaki adam, inşaatların arasında kaldığı tek odalı konteynerde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini onu hastaneye götürmek için gelen kızı buldu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi 5395 Sokak üzerinde inşaatların arasında yer alan bir konteynerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mustafa Doğan, maddi durumu el vermediği için ev kiralayamayınca akrabasına ait olan bir konteynerde yaşamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır inşaatların arasında bulunan konteynerde yaşayan yaşlı adam, bu sabah inşaata gelen işçilere malzemelerin bulunduğu odanın kapısını açarak iyi olmadığını söyledi. Daha sonra Doğan'ın yanına konteyneri tahsis eden akrabasının oğlu geldi. Akrabasının oğlunun 'Nasılsın' sorusuna verdiği cevap anlaşılamayınca gelen şahıs durumu Mustafa Doğan'ın kızına bildirdi. Babasının iyi olmadığını gelip hastanesine götürmesi gerektiğini söyleyince Doğan'ın kızı kısa süre içerisinde konteynere geldi. Kızı, içeri girdiğinde babasının hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gelince babasının vefat ettiğini görüyor"

Mustafa Doğan'ın amcasının oğlu Nadir Doğan, "Kira ve giderlerini karşılayamadığı için burada bana ait olan bir konteynerde kalıyordu. Aşağı yukarı 3 yıldır burada yaşıyor. Yan tarafta inşaat var. Sabah işçiler gelmişler, yan tarafta malzemelerin olduğu bir yer var. Kapı sadece içeriden açılıyor. İşçilere kapıyı açmış ama rahatsız olduğunu söylemiş. Daha sonra saat 09.30 gibi inşaatın mühendisi olan oğlum gelmiş buraya. Amca nasılsın diye yanına gitmiş. Yatıyormuş o sıra. Biraz bir şeyler söylemiş ama anlaşılmamış. Oğlum babası ile sık sık ilgilenen kızını arayıp hasta olduğunu söylemiş. Saat 10: 00 sıralarında kızı geliyor. Sağlık ekiplerini aramış hemen. Onlar geldiğinde öldüğünü söylemişler. Kalpten, akciğerlerden rahatsızlığı vardı. Bazen midede de rahatsızlığı olduğunu söyleniyordu" dedi.

Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

Mustafa Doğan, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika


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