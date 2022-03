Son dakika! Babasını öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi - Son Dakika

KAYSERİ'de, babası Cuma Ali C.'yi (42) bıçaklayıp öldüren C.C.'nin (15), cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkemeye ulaşınca, savcı 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi. Duruşma, avukatların süre istemesi üzerine ertelendi.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali C. ile hemşire eşi Emel C., evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. C. ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali C., kanlar içinde kaldı. Emel C.'nin ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali C.'nin öldüğünü belirledi, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.