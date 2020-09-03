Son Dakika: BABASININ AİLESİNİ VE KENDİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ BELİRTEN GENÇ KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI - Son Dakika

Son Dakika: BABASININ AİLESİNİ VE KENDİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ BELİRTEN GENÇ KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Son dakika habere göre İstanbul'da 2 yıldır babasının kendisi ile ailesine şiddet uyguladığını öne sürerek sesini sosyal medyadan duyuran genç kız, yaşadıklarını anlattı.

Son Dakika: BABASININ AİLESİNİ VE KENDİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ BELİRTEN GENÇ KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI, System.String[]
İstanbul'da 2 yıldır babasının kendisi ile ailesine şiddet uyguladığını öne sürerek sesini sosyal medyadan duyuran genç kız, yaşadıklarını anlattı. Elif Çelik, "Bu insanın içeriden çıkmasını istemiyoruz çünkü 1 ay, 3 ay, 5 sene sonra da çıksa bizim can güvenliğimiz yine olmayacak" dedi.

Babasının kendisine ve ailesine şiddet uyguladığını söyleyen 21 yaşındaki Elif Çelik, sesini sosyal medyadan duyurdu. Babasının, annesinden boşandıktan sonra kendisini, annesini ve abisini tehdit ettiğini belirten Çelik, "3 kişilik bir aileyiz. Annem, ağabeyim ve ben yaşamaktayız. Biyolojik babam zaten sürekli cezaevlerindeydi. 11 yaşına kadar beraber büyüdük, sonra hiçbir araya gelemedik. Sadece 4,5 yıl cezaevinde kalıp çıktıktan sonra 1 yıl bizimle kaldı. ve yeniden 4,5 yıl cezaevine girdi. O zaman annem kendisinden boşanmak istedi. Cezaevinde olmadığı dönemlerde evde şiddet eksik olmuyordu. Öncesinde de sürekli şiddete maruz kalıyorduk. Kendisi boşanmak istemedi ama tam kusurlu olduğu için ikinci celsede boşandılar. Aslında boşandıktan sonra bizim bu tehdit sürecimiz başladı. Cezaevinden sürekli tehdit mesajları gelmeye başladı. 'Sizi öldüreceğim, katledeceğim' şeklinde. Anneme "Ya benimsin, ya kara toprağın sen beönimsin, boşanmak bir anlam ifade etmiyor' diye yazıyordu. Bizim okul ve işyerlerimize de mektuplar yolluyordu. Daha sonra 2018 yılında çıktı ve yeni bir hikaye daha başladı. Bana mesaj attı, aradı. 'Tahliye oldum, üçünüz mezarınızı kazın, sizi öldürmeye geliyorum' dedi.  Biz hemen uzaklaştırma kararı aldık. Daha sonra beni arayarak iyi yanaştı ama aslında bu da bir tuzaktı. Beni tehdit etti, bıçak gösterdi evimize girmeye çalıştı. Kapıyı kitledi, anahtarımı elimden aldı ve beni boğmaya çalıştı. 3 saat boyunca şiddet uyguladı. Asıl derdi annemdi ve işten geldiğinde her şeyden bir haber olan annemi öldürmek istiyordu." dedi

"KAPIYI AÇMAYI BAŞARSA ÖLECEKTİK"

Çelik, "En sonunda mahkeme karar verdi ve kendisine elektronik kelepçe takıldı. 11 aydır biraz daha rahattık elektronik kelepçeden dolayı, ama bu şahıs sürekli kelepçeyi ihlal etti. Her defasında tutanak tutuldu ve ilgili mahkemeye gönderildi. Farklı hiçbir şey yapılmadı. En sonunda 13 Ağustos gecesi kelepçenin bağlantısını kopararak eve geldi. Ağabeyimin geldiğini zannediyor, tam kapıyı açacakken onun olduğunu görüyor ve sesini çıkarmıyor. Elinde silahla kapıyı kırmaya çalışıyor, eğer açabilirse öldürecek. Sonra mahallede bir el sıkarak gidiyor. Ben de dayımın evindeydim, haberdar olunca polisi aradım, ekipleri yönlendirdim. Daha sonra gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Bana tekrar 'Hangi hakim, hangi savcı sizi koruyacak. Ben yine serbestim' diye mesaj attı. Ben yine savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 23 Ağustosa tekrar kapıya dayandı. Elinde bir cam şişe vardı, kapıyı kırmaya çalıştı ve yine açamadı kapıyı. Açsa, öleceğiz. Bu kadar basit aslında. Daha sonra dayım aşağı indi, dayınları öldüreceğim dedi bu kez ve elindeki şişeyi kırarak bir dayımın kulağını diğerinin de yüzünü yaraladı" diye konuştu.

"BİZ EV HAPSİNDE, O DIŞARIDAYDI"Çelik, "O gün bugündür bulanamıyordu ve ben uzun süredir ev hapsindeydim. Kapının arkasına komidin koyuyordum mesela uyurken. Sürekli travma ve kabuslar görüyorum. Sürekli biber gazı taşıyarak kendimi koruyordum. Ben de artık en son bunu, kamuoyunun gücüne inanarak sosyal medyada duyurma kararı aldım. Çok güzel geri dönüşler aldım. Herkes çok destek oldu ve dün itibarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi kendisi ama üzüldüğüm nokta, şu anda tutuklanmasının sebebi bizi öldürmeye teşebbüsünden değil, 8-9 ayrı davamız yüzünden değil, dayımları yaraladığı için tutuklu yargılanacak. Ceza almasını istiyoruz, bu yüzden avukatlarımız ile takibini yapacağız. Bu insanın içeriden çıkmasını istemiyoruz çünkü 1 ay, 3 ay, 5 sene sonra da çıksa bizim can güvenliğimiz yine olmayacak. Hukuki süreç 2018'den beri devam ediyor ama netice alamadım ve sesimi sosyal medyanın gücüne inanarak duyurmak istedim. Hepimizde hala atlatamadığımız büyük şoklar, travmalar var. Dün tutuklandı ama "Ne zaman çıkacak? Çıktığında haberimiz olacak mı?' soruları hep aklımızda. Sürekli bu korkuları yaşıyoruz. Ev hapsindeydik. Tutuklanması gereken insan dışarıdayken, biz içeride kaldık" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA OLMASI BÜYÜK BİR TEHLİKE"Konuya ilişkin hukuki süreç ile alakalı bilgi veren Avukat Furkan Akbulut ise, "İki yıla yakın bir süredir devam eden yargılama söz konusu. Maalesef bu iki yıllık sürece baktığımız zaman bizim dosyaya müdahil olduğumuz sürede, dosya resmen uyur bir vaziyetteydi. Söz konusu sanık, kelepçe ihlalini birden fazla yapmasına rağmen, birkaç gün önce adli kontrolün devamına karar verildi. Biz tutuklamaya yönelik başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu şahsın müvekkillerimiz ile arasında 8-9 tane soruşturma ve kovuşturma dosyaları söz konusu. Tüm başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu şahıs dün tutuklandı ama tutuklanma gerekçesi müvekkil ve ailesine karşı olan hakaret, küfür, tehditler değil. Bir yaralama eyleminden dolayı gerçekleşti. Az evvel de bahsettiğim gibi, 9 dosyanın hepsiyle ilgili tutuklama talebinde bulunacağız. Müvekkilimiz ve aile için, bu şahsın dışarıda olması büyük bir tehlikedir" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Elif Çelik ile röp.-Avukatlar ile röp.-Avukatlar ile görüşmesi-Dava dosyalarından görüntüler

-Genel ve detay


- İstanbul

Elif Çelik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: BABASININ AİLESİNİ VE KENDİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ BELİRTEN GENÇ KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI - Son Dakika

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