Üye Girişi
Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI - Son Dakika

Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI

03.06.2021 11:37

Son dakika haberleri: IĞDIR'da kaybolduktan 5 yıl sonra, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp oturdukları apartmanın bodrum katına çelik sandık içinde gömüldüğü ortaya çıkan Nesrişah Yorgun'un kızı Naride Nur Yıldızhan (22), yaşadığı dehşet dolu geceyi DHA'ya anlattı.

IĞDIR'da kaybolduktan 5 yıl sonra, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp oturdukları apartmanın bodrum katına çelik sandık içinde gömüldüğü ortaya çıkan Nesrişah Yorgun'un kızı Naride Nur Yıldızhan (22), yaşadığı dehşet dolu geceyi DHA'ya anlattı. Babasının, annesinin birasına hap attığını, ardından da kucağında yatağına taşıdığını belirten Yıldızhan, kendisine de meyve suyu verdiğini, içtikten sonra uyuyakaldığını söyledi. Bir süre sonra uyanan Yıldızhan, kendisine, 'Annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' diyen babasının sabah da cinsel istismarına uğradığını öne sürdü.

Topçular Mahallesi 111'inci Sokak'taki Akçay Apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, 'Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tahdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun'un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan'ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi. Ailenin bodrum katında kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı.

SANDIKTAN CESET ÇIKTI

Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı. İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun'a ait olduğunu belirleyen polis, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İhsan Alver'i de cinayetten kısa bir süre sonra yerleştiği İstanbul'da gözaltına alarak, Iğdır'a getirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Alver, suçunu itiraf etti. Alver, Eyüp beni çağırdı, kadını öldürmüştü. Benden cesedi bodruma indirmek için yardım istedi. Olmaz dediysem de 'Yardım etmezsen birlikte yaptık' derim diyerek tehdit etti, korkuttu. O yüzden yardımcı olmak zorunda kaldım dedi. Alver tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABAM ANNEMDEN LAHANA SARMASINI İSTEDİ

Yaşadığı kabus dolu geceden 5 yıl sonra, annesinin cenazesinin apartmanın bodrum katında üzeri fayanslarla örtülü bir sandığın içinden çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen çiftin 8 kız çocuğundan Naride Nur Yıldızhan yaşadıklarını ve gördüklerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Olay günü annesi ile bir kafede oturduğunu belirten Yıldızhan şunları söyledi

Babam, annemi cep telefonu ile arayıp lahana aldığını ve bunu kendisi için sarmasını istedi. Eve gittik. Annem kendisine yardım etmem için beni mutfağa gönderdi. Babam 'sen hastasın, karnın ağrıyor yatağına gir çıkma' diyerek izin vermedi. Ben de yatağımdan çıkmadım. Yatağımda uzanırken babam anneme yardım ediyordu. Babamın elinde küçük bir hap vardı. O hapı annemin birasına attı. Annem birayı yarısına kadar içti. Annem telefonla konuşuyordu, sonra tuvalete gitti. Ben odadayken gürültü duydum. Merak ettim, baktım, babam kucağında annemi almış getiriyordu. Babam, annemi yatağa koyarken 'Anneme ne oldu' diye sordum. Babam 'annenin tansiyonu var, düştü, bayıldı' dedi. Ben de 'annemin böyle bir şeyi olmazdı' bana 'sen karışma diye' bağırınca korktum. Karnım ağrıdığı için babam meyve suyu getirdi ve 'iç bir şeyin kalmaz' dedi. Onu içince gözüm kararmaya başladı, düştüm. Sonra gözümü açtığımda hava karanlıktı. Bir tane orta yaşlı kır saçlı adanın sonradan adının İhsan Alver olduğunu öğrendiğim şahıs, yatağı siliyordu, yerde kova ve bulaşık süngeri vardı. Benim uyanmama adam korktu, tedirgin oldu ve babama 'Eyüp kızın kalktı gel' dedi. Babam bana 'bir şey hatırlıyor musun' sordu. Ben de hatırlamadığımı belirterek annemi sordum. Babam, 'annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' dedi. Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Babamla konuşurken İhsan Alver de yanımızdaydı. Babam beni tuvalete götürdü. Geri döndükten sonra odanın kapısını üzerime kilitledi. Ben 'neden üzerime kapıyı kilitledin' diye sorunca 'Koy başını sen yat, karışma' dedi. Sonra ışığı açtım, halıların her yeri kandı, ama temizlenmişti. Çok fazla kan vardı. Korktum, tedirgin oldum, 'baba bu ne kan' diye sordum. 'Senin annenin burun kanıdır, sen karışma yat' dedi. Televizyon açmıştı, televizyon ışığı vardı, ben yatakta yatıyordum. Evde sanki temizlik yapıyorlardı. İhsan'la babam ev içinde oraya buraya gidiyorlardı.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Sabah uyandığında babasının kendisine eliyle aşure yedirdiğini sözlerine ekleyen Naride Nur Yıldızhan, İhsan gittikten sonra babam benden soyunmamı istedi. Neden soyunacağım dediğimde babam prezervatifi cinsel organına takmış bir halde geldi. Bana dedi ki senle ilişkiye gireceğim, zorla yatağa atarak benimle ilişkiyi girdi. O babam olmasına rağmen muayeneye gittim, ama korumalı olduğu için bir şey bulunmadı. Şu an babam benim özgürlüğümü kısıtlamaktan dolayı cezaevinde? ifadelerini kullandı.

Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI
Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI
Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI
Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI

Sandık, Iğdır, Eyüp, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:32:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: BABASININ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜ NARİDE, DEHŞET GECESENİ ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement