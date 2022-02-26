Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu

26.02.2022 11:33
Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut (48) babasının evinde ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut (48) babasının evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozarmut Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası Samet Bulut'un (48) Cuma günü işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi kendisini aramaya başladı. Kız kardeşi ve ailesi defalarca Samet Bulut'un telefonunu aramasının ardından telefon sesini duyan aile, evin arka tarafında ahşap bir eski yapıda intihar eden Bulut'un cansız bedenini buldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Samet Bulut, Bozarmut, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Babasının evinde ölü bulundu - Son Dakika


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