Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu - Son Dakika

Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu

16.11.2020 08:04
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Bulut Zariç'in (16) yürüteç hayali, İzmir'de yaşayan bir hayırsever tarafından gerçekleştirdi.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Bulut Zariç'in (16) yürüteç hayali, İzmir'de yaşayan bir hayırsever tarafından gerçekleştirdi. 3 yıl önce eşinden boşanan baba Hamza Zariç'in sürekli sırtında taşıdığı Bulut'un yüzü gelen yürüteçle güldü. Merkez İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, 3 yıl önce eşinden ayrılınca yürüyemeyen ve konuşamayan bedensel ve zihinsel engelli oğlu Bulut'un bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Çalıştığı emlakçı dükkanından aldığı ücretle geçimini sağlayan Zariç, oğlunun yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek, bu konuda hayırsever ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı'nın , Hamza Zariç'in engelli çocuğu için hayatın tüm zorluklarına göğüs gerdiği haberinin ardından İzmir'de yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir hayırsever yürüteç göndererek, Bulut'un hayalini gerçekleştirdi. Yürütece kavuşan Bulut, mahallede babası Hamza Zariç'in yardımıyla gezerek, büyük mutluluk yaşadı.

'SÜREKLİ SIRTIMDA TAŞIYORDUM'

Baba Zariç, daha önce sürekli sırtında taşıdığı engelli oğlu Bulut'un artık yürütece kavuştuğunu belirterek, "Allah hayırseverlerden razı olsun. İzmir'de yaşayan ve rahmetli olan Vanlı bir iş adamının çocukları, babalarının hayrına yürüteç yolladılar. Allah eksikliklerini vermesin inşallah. Ben rahata kavuştum. Çünkü daha önce Bulut'u hep sırtımda taşıyordum. Ama şimdi maşallah artık yürüteçle kendisi de yürüyor. Ben de onunla birlikte oluyorum. Çok iyi oldu. Yürüteci gönderen rahmetli iş adamının çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tedavisi için Van Valiliği'nden süre verdiler. Kasım'ın 22'sinde İstanbul'da tedavisi için tüm tetkikler yapılacak. Devamı için Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez Hanımefendi yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu
Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu

İpekyolu, Engelli, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu - Son Dakika


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