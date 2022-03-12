Son dakika: Baca yangını çatıyı sardı, itfaiye faciayı önledi - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden olurken, itfaiye ekipleri bir faciayı önledi.

İlçeye bağlı Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde Ayhan Uludağ'a ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Eflani Belediyesi ait 4 itfaiye aracının kısa sürede ulaştığı yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin tüm binayı sarmadan kısa sürede söndürüldüğü yangın sonucu çatı katından maddi hasar oluştu.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, son 6 ayda meydana ilçede çıkan yangınların bacalardan kaynaklı olduğunu söyleyerek, vatandaşların baca temizliği konusunda daha dikkatli olmasını istedi. - KARABÜK