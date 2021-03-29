Son dakika: Baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika: Baca yangını paniğe neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta 3 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan bacada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Sivas'ta 3 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan bacada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasında meydana geldi. Bacadan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sivas Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine geldi. Alarma geçen ekipler büyük bir panik yaşadı. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin bacada çıkan yangını söndürmesinin ardından derin bir nefes alındı. - SİVAS

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