Son dakika! Baca yangını tüm çatıyı sardı - Son Dakika

Son dakika! Baca yangını tüm çatıyı sardı
05.01.2021 21:13
Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın çatıya sardı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın çatıya sardı. Yangında 6 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bacasında yangın başladı. Bacanın temizlenmediği ve bu yüzden çıktığı tahmin edilen yangın, binanın çatısına sardı. Yanan çatı, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı da büyük oranda maddi hasar oluştu. Apartman sakini bir kişi, yangının bacadan çıktığını belirterek, bacanın bu yıl temizlenmediğini ve bu yüzden yangının çıkmış olabileceğini söyledi. - KASTAMONU
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