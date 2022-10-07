Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

07.10.2022 14:14
Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ekmek fırının bacasında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ekmek fırının bacasında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı, Akarca Mahallesi Hacı İsmail Konak Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri; apartmanın zemin katında bulunan ekmek fırınının bacasından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümesini önledi. Yangında yaralanan olmaması üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili tutanak tuttu - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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