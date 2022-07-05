Son dakika! Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

05.07.2022 00:57
Son dakika! Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

Son dakika haberler... Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Hamibi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacanağı M.D.'nin (46) tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 51 yaşındaki T.K. hastanelik oldu. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. Samsun'daki hastanede ameliyata alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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