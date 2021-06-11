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Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

11.06.2021 10:35

Gelen son dakika haberlerine göre Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü Samsun'un Bafra İlçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay Kalay mahallesi Derbet barajı kenarında sıralarında bulunan karavanda saat 04.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birlikte karavanda birlikte oturan Oguz Bircan, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla ateş ederek Mustafa Önbaş, İsmail Varol, ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz Bircan, olay yerinden babasını arayarak durumu anlatarak intihar edeceğini söyledi. Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Önbaş, İsmail Varol, ve Orhan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan Oğuz Bircan silahıyla birlikte Jandarma tarafından gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devan ediyor.

Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

Orhan Yüksel, Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bafra'da karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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