BAĞCILAR'DA ÇATI YANGININDA HAVAİ FİŞEK İDDİASI - Son Dakika

, Bağcılar'da bitişik olan iki metruk binanın çatıları alev alev yandı. Atılan havai fişeğin çatıya düşmesiyle yangının çıktığı iddia edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi 1147 Sokak'ta çıktı. İddialara göre, atılan havai fişeğin düşmesiyle çatı tutuştu. Yükselen alevler bitişik olan 3 katlı iki metruk binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARKA TARAFTA HAVAİ FİŞEK ATIYORLARDI

Yangını gören Mehmet Özel '6-7 aydır bu karşımızdaki binaları boşalttılar. Ne kapı ne pencere bırakmışlar. Her gün tinerciler, sarhoşlar giriyorlar sabahlıyorlar. Polisler onları götürüyorlar sonraki akşam yine geliyorlar. Bu akşam da arka tarafta havai fişek atıyorlardı. Havai fişekler de yamuk gidiyordu düz gitmiyordu. Bir tanesi çatıya düştü. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Havai fişekten çıktı şeklinde konuştu.