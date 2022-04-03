Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama - Son Dakika
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Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

03.04.2022 19:27
Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

BAĞCILAR'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

BAĞCILAR'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. Patlama anındaki panik bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Patlama, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede doğal gaz borusunda patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğal gaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü. Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama
Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama
Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama
Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama
Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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