Son Dakika | Bağcılar'da iki iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Bağcılar'da iki iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

17.03.2022 13:44
Son Dakika | Bağcılar'da iki iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Bağcılar'da iki ayrı oto yıkama işletmesine otomatik silahla ateş ettikten sonra kaçtığı iddia edilen zanlılardan biri yakalandı.

Bağcılar'da iki ayrı oto yıkama işletmesine otomatik silahla ateş ettikten sonra kaçtığı iddia edilen zanlılardan biri yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Güneşli Mahallesi ve Göztepe Mahallesi'nde aynı kişiye ait iki ayrı iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, motosikletli iki şüphelinin, sırayla iki oto yıkama dükkanına giderek saldırıyı gerçekleştirdiği ve daha sonra kaçtıkları ortaya çıktı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ise motosikletteki iki kişiden birinin uzun namlulu otomatik silahla iş yerine doğru ateş ettiği anlar yer aldı.

Araştırmanın devamında saldırganlardan birinin kimliğini tespit eden ekipler, O.K.T. isimli şüpheliyi 13 Mart'ta gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda, anahtarlık şeklindeki suikast tabancası ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K.T, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polisin diğer şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma ise sürüyor.

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Göztepe Mahallesi, Bağcılar, Güneşli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'da iki iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika


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