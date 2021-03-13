Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1 - Son Dakika

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA

Bağcılar'da tekstil atölyesi ve mobilya dükkanı olarak kullanılan iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. 4 kişinin yaralanırken itfaiye ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak'ta saat 18.00 sıralarında tekstil atölyesi ve mobilya dükkanı olarak kullanılan binada patlama meydana geldi. 4 kişi yaralandı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.