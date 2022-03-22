Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı - Son Dakika

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı
Cansız mankenin üzerindeki ceketi çalıp kaçan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İSTANBUL - Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.
Olay Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
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