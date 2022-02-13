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Son Dakika | Bağcılar'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son Dakika | Bağcılar'da otelde çıkan yangın söndürüldü

13.02.2022 21:41
Son Dakika | Bağcılar'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Bağcılar'da bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Bağcılar'da bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'nde 12 katlı otelin bodrum katındaki depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay sırasında binanın yangın söndürme sisteminin devreye girdiği öğrenildi. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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15 Temmuz, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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