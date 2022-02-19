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Son dakika! Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldüren zanlılar tutuklandı

19.02.2022 11:42
Son dakika! Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldüren zanlılar tutuklandı

Son dakika haberleri... Bağcılar'da 3 şahıs hırsızlık amacıyla polis süsü vererek girdikleri evin sahibini bıçaklayarak öldürdü.

Bağcılar'da 3 şahıs hırsızlık amacıyla polis süsü vererek girdikleri evin sahibini bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat Perşembe günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ahmad Rafik Olabi yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Şahsın elleri kelepçeli halde yatan cansız bedenini gören yakınları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgi çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşan kişilerden şüphelendi. Şüphelilerin önce eşkali, daha sonra kimlikleri tespit edilerek yakalamak için çalışma başlatıldı.

3 şahıs yakalandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar ardından kimlikleri tespit edilen Murat T. (27) ile Ferhat T.'yi (23) Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın diğer şüphelisi Abdullah A.'da (30) 7 gün sonra Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Ablullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.

Cezaevine gönderildiler

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin hırsızlık yapma amacıyla eve girdikleri daha sonrasında ise ev sahibinin direnmesi üzerine kelepçe takarak bıçakladıkları ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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