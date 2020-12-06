Son dakika... Bağcılar'da polisin şehit olduğu dava... Sanıklar ağır cezada tutuklu yargılanıyor - Son Dakika

BAĞCILAR'da 18 Temmuz 2020'de polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar isimli polis memurunu yaralayan sanıkların tutuksuz yargılandığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre olaydan iki gün sonra tutuklanan sanıklardan polis memurlarına ateş eden Serdar B. ve olay sırasında yanında olan suça sürüklenen çocuk Kadir A.'nın tutuklu olarak yargılamaları devam ediyor.

Polis memurlarına ateş eden Serdar B. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kasten Adam Öldürme", "Kasten Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs" suçlarından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay sırasında Şüpheli Serdar B.'nin yanında olan suça sürüklenen çocuk Kadir A. ile kaçmalarına yardım etmek için yanlarına çağırdıkları Oğuzhan I. ve Reis B. isimli suça sürüklenen çocuklar da aynı suçlamalarla Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü görülen duruşmada tutuklu sanık Serdar B. ile Kadir A.'nın kaçmak için yanına çağırdığı suça sürüklenen çocuklar Oğuzhan I. ve Reis B.'nin eylemlerinin niteliği, bu aşamada delil karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçüklüğü ve diğer yasal nedenlerle yurtdışı çıkış yasağı ve polis merkezine düzenli imza atmaları şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturmayla hazırlanan dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, Bağcılar'da 18 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, sanık Serdar B. ve 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk Kadir A. ile birlikte caddede yürüdükleri sırada, görevli polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke tarafından fark edildi. Yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabileceğini değerlendiren polis memurları, sivil polis aracıyla şüphelileri takip etmeye başladı. Polis memurları bir süre sonra aracı, sanık Serdar B.'nin önüne kırarak polis olduklarını söyledi. Bu sırada Serdar B. belinde taşıdığı tabancayı çıkararak görevli polis memurlarına birden fazla kez ateş etti. Polis memuru Yunus Nacar açılan 6 el ateş sonucu yaralanırken, polis memuru Erkan Gökteke ise şehit oldu. Sanık Kadir A'nın. silahlı saldırı sırasında Serdar A.'nın yanında olduğu ve daha sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.

SİLAHI SAKLAMASINI KABUL ETMEMİŞ

Haklarında açılan dava dosyasında yer alan tespitlere göre, sanıklar silahlı saldırı olayından sonra buluşup otoban yakınlarındaki ormanlık alanda saklanmaya başladı. Kadir A. kendisi gibi 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk Reis B.'yi arayarak, bir araç bulup yanlarına getirmesini istedi. Reis B. de yanında bulunan 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk Oğuzhan I. ile birlikte bir taksi durdurup Serdar B.ve Kadir A.'nın yanına gitti. Dört şüpheli birlikte taksiye bindi. Sanık Serdar B.'nin olayda kullandığı tabancayı saklaması için vermek istemesi üzerine Reis B.'nin kabul etmeyip yanlarından kaçtı. Bu sırada takipte bulunan polis memurları dört zanlıyı da yakaladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 4 şüpheli olaydan iki gün sonra 20 Temmuz'da tutuklanmıştı.