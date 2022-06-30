Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı

BAĞCILAR'da Suriye uyruklu Şerif El Ahmet'in (22) öldürülmesi olayında, aranan 3 şüpheliden silahla ateş ettiği belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan önce ve sonraki anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 7 Haziran'da, hırsızlık için binaya girmeye çalışan 3 kişiyi fark eden Şerif El Ahmet, uyarı amacıyla bağırdı. Şüpheliler dışarı çağırdıkları Ahmet'le tartışmaya başladı. Bu sırada 3 kişiden Y.A. isimli şüpheli Şerif El Ahmet'e tabancayla ateş etti. Ahmet kanlar içinde yere yıkılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalebi sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.