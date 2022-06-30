Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı

30.06.2022 14:19
Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı

BAĞCILAR'da Suriye uyruklu Şerif El Ahmet'in (22) öldürülmesi olayında, aranan 3 şüpheliden silahla ateş ettiği belirlenen Y.A. gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da Suriye uyruklu Şerif El Ahmet'in (22) öldürülmesi olayında, aranan 3 şüpheliden silahla ateş ettiği belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan önce ve sonraki anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 7 Haziran'da, hırsızlık için binaya girmeye çalışan 3 kişiyi fark eden Şerif El Ahmet, uyarı amacıyla bağırdı. Şüpheliler dışarı çağırdıkları Ahmet'le tartışmaya başladı. Bu sırada 3 kişiden Y.A. isimli şüpheli Şerif El Ahmet'e tabancayla ateş etti. Ahmet kanlar içinde yere yıkılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalebi sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Ahmet'e ateş eden kişinin Y.A., yanındakilerin de M.B.Ö, ve A.Y. olduğunu belirledi. Fatih Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen Y.A. ekiplerce gözaltına alındı. Y.A.'nın olayda kullandığı silah ise Göztepe Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulundu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Öte yandan 3 kişinin olaydan önce ve sonraki anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin mahalleye geldikleri ve cinayetten sonra kaçtıkları görüldü.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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