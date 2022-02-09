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Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika

Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada

09.02.2022 10:31
Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada

BAĞCILAR'da, taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan 'kısa mesafe' tartışması, taksi şoförünün yolcuları müsait bir yerde indirmediği gerekçesiyle büyüdü.

BAĞCILAR'da, taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan 'kısa mesafe' tartışması, taksi şoförünün yolcuları müsait bir yerde indirmediği gerekçesiyle büyüdü. Taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; iki kadın, yağmurlu havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir süre sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksici, yolculuk mesafenin yakın olduğu gerekçesiyle iki kadını indirmek istedi. Kadın müşteriler de bulundukları yerin tehlikeli olduğunu söyleyerek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi. Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada
Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada
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Bağcılar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da taksiciyle kadın yolcular arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika
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