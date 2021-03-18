Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama - Son Dakika

BAĞCILAR'DA tekstil atölyesinde pres makinesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken atölyede çalışmalar bir süreliğine durdu.

Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'nde, 4 katlı tekstil atölyesinde bulunan pres makinesinde saat 12.00 sıralarında çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Bu sırada makine yakınında çalışan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, binada bulunan diğer işçiler de tahliye edildi. Polis ekipleri ise bina önüne güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

"BASKI MAKİNESİ PATLADI"

Patlamada içeride çalışan işçilerden biri, "Pres yapılan yerin yan tarafında çalışıyorduk. Patlama sesi geldi. Bina yıkıldı sandık. Arkadaş yere yığılmıştı. Onu alıp aşağı indik. Diğer arkadaş yanmış. Patlayan şey baskı makinesi. Bir arkadaş yanmıştı. Durumu biraz ağırdı. Diğer iki arkadaşın durumu iyi." dedi. Bir başka işçi de "Tamirci arkadaş makineyi tamir ederken, birden patlama oldu. Biz de patlama sonrası aşağı indik. Üç yaralı vardı. Hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

- İstanbul