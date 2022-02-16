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Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

16.02.2022 12:27

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA
Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA
Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

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Bağcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika


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