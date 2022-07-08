Son Dakika | Bağcılar'daki silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Bağcılar'daki silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü

08.07.2022 17:48
Son Dakika | Bağcılar'daki silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir fırına gelen Fuat K, burada Mansur A. ve Mehmet S'yi silahla vurdu.

Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili yapılan incelemede Fuat K'nin bir yakınının çalıştığı iş yerinde iş kazası sonucu ölmesi sonucu iş yeri sahipleri ile aralarında husumet oluştuğu, iş yeri sahiplerinin mahkeme tarafından belirlenen tazminatları aksattığı iddiasıyla zanlının silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'daki silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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