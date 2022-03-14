Son dakika! Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın - Son Dakika
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Son dakika! Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

14.03.2022 09:44
Son dakika! Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

Son dakika haberler... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, hastanenin yanında bulunan ve inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın - Son Dakika
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