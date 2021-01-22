Son dakika: Bağımsız Belediye Başkanı Güven'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi - Son Dakika

Son dakika: Bağımsız Belediye Başkanı Güven'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
22.01.2021 01:29
Son dakika haberi: Bağımsız Belediye Başkanı Güven'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi 31 Mart yerel seçimlerinde Menteşe Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan 56 yaşındaki Cevdet Güven'in yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bağımsız Belediye Başkanı Güven'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
MUĞLA - 31 Mart yerel seçimlerinde Menteşe Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan 56 yaşındaki Cevdet Güven'in yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Kireç sanayi mevkiinde bulunan yayla evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Cevdet Güven'in kaldığı eve vardıklarında cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Güven'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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