Son dakika: Bağlar Belediyesi geçen yıl 17 bin 310 tekstil ürününü geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, "Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kampanyası" sayesinde geçen yıl 17 bin 310 tekstil ürününü toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye okul çevreleri ve işlek noktalara bırakılan konteynerler sayesinde tekstil ürünlerini toplayarak geri dönüşüme kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Belediye, çevreyi koruma bilincini geliştirmek ve ilçede katı atık depolama alanına giden çöp miktarını azaltmak için uygulanan "Ambalaj Atıkları Toplama Projesi' sayesinde 2021 yılında 5 milyon 720 bin 380 kilogram ambalaj atığı ve katı atığı topladı.

Kağıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit gibi ambalaj atıklarının belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanmasını sağlayan belediye, çevre koruma mühendisi ve 5 çevre koruma teknikerinin gözetiminde yaptığı çalışmalarla bu ürünlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

Belediye, kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta ve benzeri kullanılmış tekstil ürünlerini kaynağından ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ni çok önemsediklerini belirtti.

Bağlar ilçesindeki vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılmasına ilişkin projenin, ilk yılı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.