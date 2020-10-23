Son dakika... Bağlar Belediyesi yerinde dönüşümü halka anlatmak için irtibat bürosu açtı - Son Dakika

Son dakika... Bağlar Belediyesi yerinde dönüşümü halka anlatmak için irtibat bürosu açtı

23.10.2020 14:47
Son dakika... Bağlar Belediyesi yerinde dönüşümü halka anlatmak için irtibat bürosu açtı, System.String[]

Son dakika haberi: Bağlar Belediyesi, yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak kentsel dönüşüm projesini anlatmak üzere Kaynartepe Mahallesinde irtibat bürosu açtı.

Bağlar Belediyesi, yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak kentsel dönüşüm projesini anlatmak üzere Kaynartepe Mahallesinde irtibat bürosu açtı.

Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kentsel dönüşüm projesini halka anlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynartepe Mahallesi'nde 7 bin nüfusun etkileneceği alanda 1354 yapı üzerinden hayata geçirilecek proje için belediye tarafından irtibat bürosu hizmete açıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada hak sahibi vatandaşlara proje hakkında teknik bilgilerin verileceği büronun haftanın her günü açık olacağını ifade etti.

İrtibat bürosu aracılığı ile vatandaşlara her konuda yardımcı olacaklarını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve bizlerin gayesi Bağlar halkının çilesine son vermek ve kaliteli bir yaşam imkanı sunmak. Tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu vesile ile vatandaşımızı bilgilendirmek üzere büro açtık. Vatandaşımız dedikodu ve söylentilere itibar etmesin her şey inşallah çok güzel olacak. Etap etap giderek inşallah bu güzel proje ile Bağlar hak ettiği nezih şehir yapısına kavuşacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bağlar Belediyesi yerinde dönüşümü halka anlatmak için irtibat bürosu açtı - Son Dakika


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