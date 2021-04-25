Baharın gelişiyle doğada renk cümbüşü oluştu - Son Dakika

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.
Yılın yarısının kar altında geçirildiği kentte, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.
Karların erimesiyle yeşermeye başlayan çiçekler, kırsal alanlarda renk cümbüşü oluşturdu.
Besiciler de kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.
Baharın gelmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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