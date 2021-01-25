Son dakika! - Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika! - Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
25.01.2021 16:58
Son dakika 3. sayfa haberine göre - Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında Eskişehir'de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.
- Bahçe duvarından atalayarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan buzağıyı yaklaşık 1 buçuk metrelik duvarın üzerinden atlatarak çaldı. Hırsızların buzağıyı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar çaldıkları buzağıyı binek araca bindirerek birkaç dakika içerisinde gözden kayboldu.
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