Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da düzenlenen bir hafızlık icazet törenine katıldı.

Bu programda imam Mustafa Demirkan'ın sarf ettiği "Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir. Yarabbi bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleri tepki çekti.

"ATATÜRK OLMASAYDI KULAĞINIZA EZAN MI OKUNURDU?"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demirkan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Durumu provokasyon olarak nitelendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz! "

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"'Demokrasi mücadelesinde karar milletindir. Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimin talebidir. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Daha da çirkinleşerek milletten kaçılır mı diyor. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

"SEÇİMLERE 754 GÜN KALMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Mafyanın CHP'ye boyalı medyaya nasıl nüfuz ettiğini, kafese nasıl yerleştirdiğini görmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hal almıştır ki düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Seçimlere bugün itibariyle 754 gün kalmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KAYNAK VE ÜREME ALANLARI YERLE BİR EDİLECEKTİR"

Terörle mücadele alanında gösterilen başarılar milletimizi haklı olarak sevindirmektedir. 1 Ocak'tan bu yana yapılan 181 operasyon 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İhanetin bedeli hainlere ödettirilmektedir. PKK/YPG'nin beli kırılmıştır. Teröristlerin temizletilmesi konusunda üstün bir mücadele yürütülmektedir. Diken battığı yerden battığı zaman çıkarılacak, terör örgütlerinin kaynak ve üreme alanları yerle bir edilecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duymak, sonuna kadar destek vermek milli vecibedir.

"FETÖ VE PKK'YI KAPSAMA ALAN ADLİ SÜREÇLER SÜRATLE BİTİRİLMELİDİR"

FETÖ'nün kalıntıları ve kripto elemanları yakalanıp cezalandırılacaktır. Hain teröristbaşı Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirilmiştir. Vakit adalet önünde hesap verme vaktidir. FETÖ ile ilgili dosya sayısı 58 bin 720'dir. 1780 gündür süren mahkemelerin vicdanı rahatsız ettiğini ikazen söylemek isterim. Yargı reformlarının konuşulduğu bir dönemde FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan adli süreçlerin bitirilmesi süratle temin edilmelidir. FETÖ'nün de PKK'nın da kökü kazınmalıdır. Terörle mücadelede hukuk sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Toplumsal huzurumuzun kalıcılığı ve devamlılığı terörün hayatımızdan tamamen çıkarılmasına bağlıdır. Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. El birliği, güç birliği yaparız."