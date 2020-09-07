Son dakika! Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir" - Son Dakika

Son dakika! Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir"

Son dakika gündem haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Son dakika! Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda gündemi meşgul eden erken seçim tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığına adaylığı hakkındaki tartışmaları değerlendirdi. Bahçeli, yazılı bir açıklamayla Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tehlikeli cepheleşmenin, Türkiye'nin çevresini saran saldırgan baskının her geçen gün daha da karmaşıklaştığına değinen Bahçeli, " Yunanistan'ın küstah dayatmalarına eşzamanlı olarak genişleyen kriz siyaseti ülke olarak maruz kaldığımız risk ve tehditleri hem derinleştirip hem de şiddetlendirmektedir. Artan gerilim ve tacizlere rağmen, Türkiye tarihsel çıkarlarını, egemenlik haklarını, milli güvenliğini muhafazayla birlikte müdafaa etme azim ve kararlılığındadır. Bu konuda en küçük gevşeme ve tavize fırsat verilmemektedir. Yunanistan'ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur" diye konuştu.

"Yunanistan'ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir"

Yunanistan'ın, Türkiye'de bulunan kumsallarda bile hak iddia etmesinin savaş dili olduğunu söyleyen Bahçeli, " Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Mısır ve İsrail'in telkin, tezvir ve tahrikleriyle freni iyice boşalan Yunanistan'ın muhtemel bir felakete açıkça hizmet ettiği, hatta davetiye çıkardığı anlaşılmaktadır. NATO'nun teknik görüşmeler yapılması amacıyla mutabakata varıldığını açıklaması Yunanistan tarafından yalanlanmış, nitekim barış ve diyaloğa hangi ülkenin kapalı olduğu ezcümle belgelenmiştir. Bunun yanı sıra, Fransa ile Yunanistan arasında planlanan ortak savunma anlaşmasının 9 Eylül'de Macron ile Miçotakis eliyle imzalanacak olması geçmişe dayalı yeni bir hesaplaşma hevesinin bu iki çürümüşe hakim olduğuna kanıt ve karine teşkil etmiştir. Bilinmelidir ki, Yunanistan'ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Ancak Türkiye'nin varlığı, bağımsızlığı ve onurlu geleceği asla haczedilemeyecektir. Gerek Ege'de gerekse de Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızı, kara sularımızı, egemenliğimizin alameti farikası olan her emanetimizi ihlale, inkara veya işgale kakışanlar tarihi yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir" dedi.

"Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur"

Avrupa Birliği'nin (AB) kendi içinde dahi ortak bir dış politika inşa edemeyecek bir bölünme yaşamasından duyduğu şaşkınlığı dile getiren Bahçeli, "Fransa ve Yunanistan'ın 1920'li yıllardan mülhem kanlı politikalarını gafletle tekraren uygulamaları halinde hafızalarından çıkardıkları soylu Türk kahramanlığının ezici gücüyle bir kez daha tanışmaları, bu defa katlanacakları akıbetin korkunçluğu mukadderdir. AB Komisyon Başkanı'nın, '24-25 Eylül AB Zirvesi'nde Türkiye için havuç-sopa yaklaşımını içeren araçlar belirleyeceğiz' demesi ucuz, sorumsuz ve sorunlu bir üslup olarak gündeme yansımıştır. Başta Almanya olmak üzere diğer birlik üyesi ülkelerin Fransa'nın düşmanca politikalarını engellemeleri, tahsis veya tamir etmeleri tarihi bir zorunluluk olarak karşımızdadır. AB'nin kendi içinde müşterek bir dış politika inşa edemeyecek kadar bölünme yaşaması bir başka vahim sorundur. İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir. Bu şekilde ne NATO'nun devamı ne de bölgesel ve küresel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır. Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur. Tıpkı terörle, ekonomik saldırılarla nasıl mücadele ediliyorsa denizlerimizde silah gösterip uçak uçuran, gemi yüzdürüp sabrımızı test eden ülkelerle de aynı şekilde ve cesaretle mücadele edilecektir" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim konusunda çıkan tartışmalara da son noktayı koydu. Bahçeli, basında yer alan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına da, "Türkiye'nin milli bekasını çok sıcak ve yakın derecede etkileyen dış gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, CHP'nin, HDP'nin, İP'in ve diğer partilerin siyasi polemiklerle vakit geçirmesi Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını esasen tasdik ve teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine üç yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportacıları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır. Sabah akşam Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması yapılmaktadır. CHP'yle birlikte siyasi dedikoduya çakılmış malum siyasi partilerin ülkemizi ve milletimizi pençesine alan milli meseleler hakkında dişe dokunur tek bir görüş ve değerlendirmelerinin olmaması ise utanılacak bir ayıptır. Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir. Türkiye'yi üçüncü sınıf siyasi çekişme ve tartışmalarla meşgul edenlerin yegane gayesi çıkarlarının imali, çarpık anlayışlarının ikmalidir. Buradan kayda değer bir sonuç çıkmayacağı da kesindir" şeklinde cevap verdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gelecek ümidi, sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesi, stratejik gücüdür"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını kesin ve net bir şekilde ifade ederek, "Türkiye terörden dış politikaya, ekonomiden salgın hastalığa kadar varoluş-yokoluş mücadelesi verirken Yunanistan'ın gizli hafiyesi gibi konuşan, yazan, yorum yapan kim varsa zillet çamuruyla kirlenmiştir. Uyduruk ve uydulaşmış parlamenter sistemi güçlendirerek tekrardan uygulama sözü verenler amansız bir hastalığa yakalanmış siyaset cahilleri, millete tepeden bakan sonradan görmelerdir. Bunlara itibar edip ciddiye alacak vicdan ve hamiyet sahibi hiç kimse kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gelecek ümidi, sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesi, stratejik gücüdür. Cumhur İttifakı geceyi gündüze katarak devletine, milletine, geleceğin parlak nesillerine huzurlu, istikrarlı, iç ve dış sorunlarını en aza indirmiş, refaha ve gelişmişliğe ulaşmış bir ülke kazandırmanın heyecan ve hedefindedir. Bunu da istiklal için birlik, istikbal için dirlik kavrayışıyla hayata geçirecektir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının da belli olduğuna değinen Bahçeli, "Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı çetelesi tutan, toplumsal ve siyasi kısır tartışmaları kamçılayan kötü niyetliler şu gerçeği yeri gelmişken özellikle hatırlarında tutsunlar ki: Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir' - Son Dakika


Son Dakika

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