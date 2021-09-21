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Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir - Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir

21.09.2021 17:02

Son dakika: Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine cevap: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü konusunda HDP'yi adres göstermesiyle ilgili İYİ Parti'den destek gelmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP'li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır" demişti.

"HDP MEŞRU BİR ORGAN DEĞİL"

Bu yorumların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin çok sert bir yazılı açıklama yayınladı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP'yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

''Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi; söylem, eylem ve emelleri itibariyle Türkiye'nin karşısına geçmiş, hatta siyasi mihrak ve militan haline gelerek milli güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir. Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur. Bir diğer ifadeyle, CHP yönetiminin gayri milli tavır, tutum, teklif ve temennileri vahim bir noktaya dayanmış, tamiri ve telafisi neredeyse imkânsız bir çizgiye kapılanmıştır. Maalesef CHP'nin hal-i pürmelali dağınık, dengesiz, düzeysiz ve içler acısıdır.

"BU SÖZLER İTİRAFTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben "demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İP'in kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır. Karşımızdaki bu rezalet ve melanet su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla PKK'yla temas kurup kurmadığını, geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak'ın kuzeyine giden CHP heyetinin PKK'lılarla görüşüp görüşmediğini yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması ertelenemez zorunluluktur. Muğlak ifadeler, müphem teviller, kaçak güreşmeler, suya sabuna dokunmayan açıklamalar milletimiz nezdinde değersizdir, yok hükmündedir.

"TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU YOKTUR"

Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terörseviciliktir. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir. CHP yönetimi, Türkiye üzerinde hesapları olan zalimlerin gözüne girmek, dikkatlerini çekmek, onların hain desteklerini alabilmek için İblisle bile ortaklığa hazır bir kıvama gelmiştir.

"CHP, VATANIN KENDİSİNE KARŞIDIR"

Bu sırada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanının mavi vatanla ilgili soysuz düşünceleri, partisinin de bu düşüncelere hüsranla iştirak etmesi CHP zihniyetine hakim olan alçalmanın kahredici boyutlara ulaştığını tescil etmiştir. Deniz yetki alanlarının tespiti yapılarak muhafaza edilmesi, bu kapsamda doğal kaynaklardan tüm canlı ve cansız ekonomik varlıklara kadar sahip çıkılması mavi vatanın esasıdır. CHP, vatanın her rengine, her değerine, bizatihi vatanının kendisine karşıdır. Büyükelçilik yapmış, halen milletvekilliği görevini de ifa eden söz konusu başdanışman, tıpkı Megali İdea hayali peşinde koşan herhangi bir Yunan milletvekilini aratmayan bir şeref kaybının içine gömülmüştür.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'E TEPKİ

Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zaman ki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. CHP, Türkiye'nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir. Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayan, dış politikayı agresif ve askeri olarak mimleyen işbirlikçi bir şahsın TBMM'de nasıl görev yaptığı öncelikle CHP'nin sorunu, milletimizin de ana sorusudur. Damarlarında haçlı kanı dolaşan bu başdanışmanı vatansever ve milletsever CHP'lilerin vicdanına havale etmek de bizim için başlıca sorumluluktur. CHP'ye nüfuz etmiş vatansızlara bu aziz vatanı dar etmek cumhurun namus ve haysiyet meselesidir. Nitekim bu meselenin halli Türkiye'nin ve Türk milletinin var oluş yok oluş mücadelesinin canevi, kilit taşıdır.''

Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin HDP meşrudur sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir

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Son Dakika Politika Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin 'HDP meşrudur' sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir - Son Dakika
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