Son dakika... Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün...
Son dakika habere göre Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.
Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır."
Hükümet, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bahçeli: 'Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün... - Son Dakika
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