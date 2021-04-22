Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi

22.04.2021 16:24

Son dakika haberi... Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi Bahçelievler'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Programda son bir yıl içinde bilgi evinlerinde en çok kitap okuyan 11 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Bahçelievler'de, salgın nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitime tabi olan çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde yapılan etkinlikte Jonglör, bisiklet gösterisi, uzun bacak vs. gösterileri gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bisiklet çekilişinde ise 23 çocuk hediye almaya hak kazanırken, son bir yıl içinde de 11 bilgi evinde en çok kitap okuyan 11 çocuğa 11 bisiklet hediye edildi. Öte yandan satranç turnuvasında derece alan 1'nci, 2'nci, ve 3'ncü olan çocuklara da bisiklet hediye edildi.

"Dünyada çocuklara bayram eden başka bir ülkede yok"

Etkinlikte çocuklar ile bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu güzel günde bir aradayız, çocuklarımızın satranç turnuvası vardı onun hediyelerini vereceğiz. En çok kitap okuyan çocuklarımıza da hediyeler vereceğiz. Ayrıca bugün çekilişte kazananlara da hediyelerimizi vereceğiz. Bugün 22 Nisan yarın 23 Nisan kısıtlama nedeniyle biz bu etkinliği bugün yaptık. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101'inci yılı, 2023'te de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Güney tarafımız özellikle Suriye ve Libya görüyorsunuz, ulusal egemenliğin alamamış ülkeler 20'nci yüzyılda da aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Biz ulusal egemenliğimizi aldığımız için bayramınızı kutluyoruz. Dünyada çocuklara bayram eden başka bir ülkede devlette yok" dedi.

"Bisikletimi kazandığım için çok mutluyum"

Sosyal medya hesaplarındaki çekilişten bisiklet kazanan Nejla Nur Çalışkan, "İlk başta çok istedim benim bisikletimin olmasını Allah'ta nasip etti, çok teşekkür ederim. Bahçelievler Belediyesi'ne de bu çekilişi başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Bisikletimi kazandığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kitap okumada birinci oldum"

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Ahmet Sait Keskin, "Ben kitap okumada birinci oldum, kitap okumayı çok seviyorum, çok mutluyum. 166 tane kitap okuduğum söyleniyor ama benim evde bayağı bir kitabım var. 200 tane var ama daha fazla da olabilir. Teşvik etmek için güzel ama bazıları sadece ödül için kitap okuyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi
Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi
Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi
Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi
Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi
Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi

Bahçelievler, Bisiklet, Nisan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bahçelievler'de en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye edildi - Son Dakika


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