Son dakika! Bahçelievler'de karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika

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Bahçelievler'de karın keyfini çocuklar çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasını unutan çocuklar kar ile oynayarak doyasıya eğlendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışın etkisini göstermeye devam ederken, Bahçelievler'de karın tadını çocuklar çıkarıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutan çocuklar, parklarda bir araya geldi. Kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, doyasıya eğlendi. Çocukların karlarda yuvarlanışı ise renkli görüntülere sahne oldu.

"Kaç aydır evdeyiz, karantina dönemindeyiz"

Karın yağmasının mutluluk verici olduğunu belirten Yiğit Kasar, "Evde oturuyorduk. Bayağı kar yağdı. Çıktık oynuyoruz. Kaç aydır evdeyiz, karantina dönemindeyiz. İyiyiz, kartopu oynuyoruz arkadaşlarla. Kardan adam yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda karın keyfini çıkaramıyorduk"

Mutlu olduklarını söyleyen Mustafa Şuhadaroğlu ise, "Son yıllarda karın keyfini çıkaramıyorduk, karantinadaydık eğlenmek için bu bizim için çok güzel oldu. Karda kayıyoruz, savaş yapıyoruz, başkalarının kardan adamlarını yıkıyoruz" şeklinde konuştu.