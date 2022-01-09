BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yolu'nda önünde seyreden otomobile vuran araç daha sonra yön levhasına çarparak durabildi. Kazada levha direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti Sefaköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 TM 1029 plakalı otomobilin sürücüsü Samet A. Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeyken bir anda Sefaköy sapağına girmek istedi. O sırada otomobil önünde seyreden 34 BJE 665 plakalı Levent Güneş idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otomobil savrulurken diğer otomobil yön levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yararlı olarak otomobilden çıkartılan Samet A. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARAR DEĞİŞTİRDİ O DA AYNI SAPAĞA GİTMEK İSTEDİ

Kazaya karışan diğer sürücü Levent Güneş, Ben Basın Ekspres yolundan Yenibosna sapağına girmiştim. Öndeki araba havalimanı istikametinde giderken karar değiştirdi o da aynı sapağa girmek istedi. Bana çarparak beni savurdu kendisi direğe çarptı. Eşimin dizinde bir morluk var onun dışında iyiyiz dedi.