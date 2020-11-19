Son dakika... Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama - Son Dakika

Son dakika... Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama

19.11.2020 10:00
Son dakika... Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan patlama anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Patlama ile birlikte iş yeri içerisinde buluna malzemelerin havaya uçtuğu görüldü. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama - Son Dakika


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