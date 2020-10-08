Son dakika: Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Yeni Çeri Sokak'ta bulunan bir iş yerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından otomobil içerisinden ateş açıldı.

Açılan ateşte iş yeri sahibi ve yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.