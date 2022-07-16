Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu - Son Dakika
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Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu

16.07.2022 14:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu Gönüllüler, jandarma, itfaiye ve korucular yangını söndürmek için seferber oldu Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu

Gönüllüler, jandarma, itfaiye ve korucular yangını söndürmek için seferber oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, İslam Mahallesi'ndeki bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede Kırmızı Köprü bölgesinde yayıldı. Kısa sürede büyüyerek büyük bir alana sıçrayan yangın; gönüllü vatandaşlar, jandarma, güvenlik korucuları ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği bölgede alevlerin ağaçlık bölgeye sıçramaması için mücadele devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu - Son Dakika

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