Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı - Son Dakika Spor

Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı

6 saat önce

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.

Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı, System.String[]

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.


Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.


Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.


"UÇAKLA DÖNMEK İSTEMEDİLER"


Bahçe?ehir Koleji Koçu Zafer Aktaş ise "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza geçiren uçak, bu sabah bizi İzmir'e taşıyan uçaktı. Bunun üzerine bazı oyuncular yarın İstanbul'a uçakla dönülsün istemiyor." sözlerini kullandı.

Sabiha Gökçen, Bahçeşehir, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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