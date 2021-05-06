Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devriye gezen Sahil Güvenlik Güçlerine ait botun, ülkenin batı kesiminde kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpıştığı belirtildi.

Bahreyn 'de, Sahil Güvenlik Güçlerine ait devriye botunun, kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpışması sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bahreyn'de deniz devriye botu kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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