Son dakika! Bahreyn'den, Batı Sahra'da konsolosluk açılması yönünde kraliyet kararnamesi - Son Dakika

Son dakika! Bahreyn'den, Batı Sahra'da konsolosluk açılması yönünde kraliyet kararnamesi

14.12.2020 00:47
Son dakika! Bahreyn'den, Batı Sahra'da konsolosluk açılması yönünde kraliyet kararnamesi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Fas'ı desteklemek için Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde konsolosluk açılması yönünde kararname çıkardı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Fas'ı desteklemek için Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde konsolosluk açılması yönünde kararname çıkardı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre Kral Hamed, ülkesinin Dışişleri Bakanlığına, Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde konsolosluk açılmasına ilişkin kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren çalışmaya başlanması çağrısında bulundu.

Haberde, Manama'nın bunu, Bahreyn ile Fas arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıtan tarihi bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Atılan bu diplomatik adımın, Bahreyn'in, Batı Sahra meselesinde "Fas'ın meşru haklarının desteklenmesi" yönündeki değişmez tutumunu yansıttığı kaydedilen açıklamada, siyasi çözümün, Fas'ın sunduğu özerklik girişimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları temelinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu adımın, Fas Krallığı'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Bahreyn Konsolosluğu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Uyun'da konsolosluk açan ikinci Arap ülkesi olacağı belirtildi.

Fas resmi haber ajansı da Bahreyn'in konuya ilişkin krallık kararnamesini yayımladı.

Bahreyn Kralı, 27 Kasım'da Faslı mevkidaşı 6. Muhammed'le yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Rabat yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı.

Fas Krallık Divanı'ndan yapılan açıklamada da ABD'nin Batı Sahra'nın Dahla kentinde konsolosluk açacağı belirtilmişti.

Bahreyn ile Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke 18'e yükselmiş oldu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

İsa Al Halife, Bahreyn, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bahreyn'den, Batı Sahra'da konsolosluk açılması yönünde kraliyet kararnamesi - Son Dakika


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