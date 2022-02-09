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Son dakika! Bahreyn Kralı, CENTCOM Komutanı ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Son dakika! Bahreyn Kralı, CENTCOM Komutanı ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü

09.02.2022 14:01
Son dakika! Bahreyn Kralı, CENTCOM Komutanı ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Son dakika gündem haberine göre Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberin göre Al Halife, CENCTOM Komutanı McKenzie'yi Es-Suheyr Sarayı'nda kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Al Halife, ülkesinin ABD ile sahip olduğu sağlam tarihi ilişkilerden ve on yıllardır güven, saygı ve karşılıklı koordinasyon temeli üzerine inşa edilen yakın ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

İki ülke ilişkilerinin her alanda sürekli ilerlediğini kaydeden Bahreyn Kralı, ortak hedeflere ve çıkarlara ulaşmak için özellikle askeri koordinasyon ve savunma iş birliği konularında ilişkileri geliştirmede karşılıklı şekilde kararlı olduklarını ifade etti.

ABD yönetiminin müttefik ülkelerle bölgede güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırma, uluslararası barış ve güvenliği güçlendirme noktasındaki etkin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Halife, Bahreyn'in bölgesel ve uluslararası çabaları her zaman desteklediğini kaydetti.

Al Halife ayrıca McKenzie'nin askeri ve savunma alanlarında Bahreyn-ABD iş birliğini geliştirme çabalarından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, dün Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmiş ve ülkesinin bir hafta sonra BAE'ye gelişmiş F-22 savaş uçağı filosu göndereceğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bahreyn Kralı, CENTCOM Komutanı ile 'bölgesel gelişmeleri' görüştü - Son Dakika


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