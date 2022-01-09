Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katıldı. Burada bir açıklama yapan Akar'ın gündeminde, dün Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 3 askerimiz vardı.

"FAALİYETLERİMİZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Akar, "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/ YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

"TARİHTEKİ OLAYLARDAN DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Sarıkamış şehitlerini de anan Bakan, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün kuvvet komutanlarımız ve çok değerli vatandaşlarımızla beraber 107 yıl önce yaşanan destanı, olayı hatırlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada gerçekten çok önemli bir atmosfer var. Biz de burada vatanı için milleti için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Son derece duygulu bir an yaşıyoruz. Tarihteki olaylardan ders çıkarmamız lazım. Biz de gerçekten sınır ötesinde yaptığımız bütün operasyonlarda bu ruhla vatanımıza hizmet etmek için elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Dileğimiz bu ruhun tüm gençliğe yayılması. Şehitlerimizi bir kez daha anıyorum."