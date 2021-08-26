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Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız... - Son Dakika

Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...

26.08.2021 10:11
Son dakika! Bakan Akar:

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.

Bakan Akar: "( Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." - ANKARA

Afganistan, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Akar: '(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız... - Son Dakika


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