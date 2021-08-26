Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...
26.08.2021 10:11
Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.
Bakan Akar: "( Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." - ANKARA
Afganistan, TSK, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika! Bakan Akar: '(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız... - Son Dakika
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